Bosna Hersek Bağımsızlık Günü İzmir'de Kutlandı

03.03.2026 10:32  Güncelleme: 11:33
1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı ve Cenk Bosnalı konseriyle kutlandı. Türkçe ve Boşnakça şiirlerin seslendirildiği programda, bağımsızlık mücadelesi ve iki ülke arasındaki bağa vurgu yapıldı.

Bosna Hersek Bağımsızlık Günü, Bornova'da sanatçı Cenk Bosnalı konseriyle kutlandı. Program kapsamında vatandaşlar, konser öncesinde Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri'ndeki İzbaş Düğün Salonu'nda kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.

Türkiye ile Bosna Hersek'in milli marşlarının okunmasının ardından iftar yapıldı, sonrasında programın ikinci bölümüne geçildi. Nedret Güvenç Sahnesi'nde gerçekleşen gecede Cenk Bosnalı sevilen eserlerini seslendirdi; Türkçe ve Boşnakça şiirler okundu.

İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Mehmet Fatih Demir, Bosna Hersek'in bağımsızlık kararının sıradan bir karar olmadığını vurgulayarak, "Bosna Hersek'in bağımsızlık kararı sıradan bir karar değil, bağımsızlık beyanı, varoluş mücadelesidir, bir milletin haykırışıdır. Bosna tarih boyunca bedel ödemiştir ama hiçbir zaman kimliğinden vazgeçmemiştir. Oradaki soykırımda sadece Bosna değil, bütün insanlık imtihan edilmiştir. Türkiye ile Bosna arasında bağ; gözyaşı, dua ve iman ile kurulmuştur ve bizler bu bağı diri tutmak zorundayız" diye konuştu.

"1 Mart özgürlüğün ve ortak iradenin simgesidir"

Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı Dzenita Osmanspahic Özgüner ise Bosna Hersek'in bugün 34 yaşında olduğunu hatırlatarak, bağımsızlık sürecinin ağır bedellerle kazanıldığını söyledi. Özgüner, "Bosna Hersek bugün artık 34 yaşında. Ülkemiz bağımsızlığını çok zor bir yoldan kazanmak zorunda kaldı. On binlerce şehit verdik. Bu nedenle 1 Mart sadece bir tarih değil; özgürlüğün, direnişin ve ortak bir iradenin simgesidir. Bizler bugünü kimliğimizin, hafızamızın ve kalbimizin bir parçası olarak yaşıyoruz. Biz kadınların birleştirici gücüne inanıyoruz. Bağlarımızı güçlendirmek ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de ramazan ayına denk gelen bu özel günde aynı sofrada buluşmanın anlamına dikkati çekti. Taşer, "Ramazan ayına denk gelen bu özel günde burada aynı sofrayı, aynı heyecanı, aynı mutluluğu paylaşmış bulunuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman şunu söyledik: İki devlet, iki bayrak ama bir milletiz. Bu birlikteliğimiz sonsuza kadar sürsün" dedi.

Programda seslendirilen eserler ve okunan şiirlerle Bosna'nın yakın tarihine atıfta bulunulurken, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kültürel ve tarihi bağ bir kez daha dile getirildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, İftar, Son Dakika

