Bornova'da Çevre Temizliği Hareketi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ve paydaş kurumların işbirliğiyle düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, katılımcılar hem yürüyüş yaptı hem de doğayı temizleyerek farkındalık oluşturdu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her toplanan atığın daha temiz bir gelecek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi, Bornova Kent Konseyi, TEMA Vakfı İzmir İl Temsilciliği, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Topluluğu, KİFDER ve Gül Hanım Konağı işbirliğiyle düzenlenen çevre temizliği etkinliği yoğun katılımla tamamlandı.

Küçük adımlar, büyük etki

Doğaya dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem yürüdü hem de çevredeki atıkları toplayarak farkındalık oluşturdu. "Doğa için yürüyoruz, gelecek için temizliyoruz" sloganı ile doğadan toplanan her bir çöp, çevreye verilen zararın azaltılması adına somut bir kazanım oldu.

"Her adım geleceğe yatırımdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre bilincinin önemine dikkati çekerek, "Doğamızı korumak sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğudur. Toplanan her atık, çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakma yolunda atılmış değerli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Eşki, Bornova'da çevre odaklı çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.