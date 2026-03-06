Bornova'da Çocuklar Sporla Büyüyor

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen spor okulları kapsamında 2012–2017 doğumlu çocuklara yönelik basketbol kursları, Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde yıl boyunca gerçekleştiriliyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunan eğitimlerin spor disiplini ve takım ruhu kazandırmayı hedeflediğini belirten, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her çocuğun sporla büyüme hakkı olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi spor okulları, yüzlerce çocuğa spor yapma imkanı sunmaya devam ediyor. 2012–2017 doğumlu çocuklara yönelik basketbol kursları, cumartesi ve pazar günleri 09.00–15.00 saatleri arasında Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Yaz-kış ayrımı olmaksızın yıl boyunca süren eğitimler, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.

Spor disiplini, takım ruhu ve sağlıklı yaşam alışkanlığı

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan antrenmanlarda çocuklara yalnızca basketbolun temel teknikleri öğretilmiyor; aynı zamanda spor disiplini, takım ruhu ve dayanışma kültürü de kazandırılıyor. Düzenli spor yapma alışkanlığı edinen çocuklar, enerjilerini doğru alana yönlendirirken özgüvenlerini de geliştiriyor.

Basketbola olan sevgilerini dile getiren minik sporcular, kendilerine bu imkanı sunan Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek sahada olmanın mutluluğunu paylaştı.

Başkan Ömer Eşki: "Her çocuğun sporla büyüme hakkı var"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkati çekerek, "Her çocuğun sporla büyüme hakkı var. Biz Bornova'da çocuklarımızın yalnızca bugünü için değil, geleceği için de yatırım yapıyoruz. Spor okullarımız sayesinde çocuklarımız disiplinli çalışmayı, birlikte başarmayı ve sağlıklı yaşamı öğreniyor. Onların gözlerindeki heyecan bize güç veriyor" dedi.

Eşki, sporun sosyal belediyeciliğin en önemli ayaklarından biri olduğunu belirterek, imkanlar artırılarak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.