Bornova'da Çocuklara Su Tasarrufunu Öğreten Etkinlik

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nden yararlanan 3-6 yaş arası çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün "İZSU Okullarda" projesi kapsamında suyun önemini ve tasarruf yöntemlerini öğrendi.

Bornovalı çocuklar, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde günlük yaşamda suyu nerelerde israf ettiklerini ve bu konuda neler yapabileceklerini öğrendi. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, "Şıpşıp" isimli su damlası maskotuyla birlikte danslar edildi, şarkılar söylendi ve eğlenceli oyunlarla su tasarrufu anlatıldı.

"Çocuklara sorumluluk bilinci aşılıyoruz"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak, "Suyu ve doğayı koruma bilincini, çocuk yaşta kazandırmak bizim için çok önemli. Bornova'da yetişen her çocuğun çevresine ve geleceğine duyarlı bireyler olması için çalışıyoruz. İZSU iş birliğiyle düzenlenen bu güzel etkinlik, miniklerimizin suyun değerini erken yaşta fark etmeleri açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.