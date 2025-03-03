Bornova'da 'Demokrasi Yoluna Dönüş' Paneli Düzenlenecek - Son Dakika
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Bornova'da 'Demokrasi Yoluna Dönüş' Paneli Düzenlenecek

Bornova Belediyesi ev sahipliğinde, akademisyenler ve hukukçuların katılacağı 'Demokrasi Yoluna Dönüş' paneli, Türkiye'nin demokrasiye geçiş süreçleri ve dünya deneyimlerini tartışacak. Etkinlik 7 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

03.03.2025 14:26
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye'nin demokrasiye geçiş süreçleri ve dünya deneyimleri masaya yatırılacağı  "Demokrasi Yoluna Dönüş" paneli düzenlenecek. Panelde akademisyenler, hukukçular ve uzmanlar bir araya gelerek, liberal demokrasinin Türkiye'deki gelişimi ve engellerini tartışacak.

Türkiye'nin demokrasiye geçiş süreçleri ve dünya deneyimleri Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek panelde masaya yatırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Subaşı'nın "Türkiye'de çok partili yaşama geçiş" başlıklı bir konuşma da yapacağı panel; Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Dr. Oya Yeğen, Doç. Dr. Mert Moral ve Doç. Dr. Berk Esen gibi önemli akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla 7 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'te Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda gerçekleşecek.

Bornova Belediyesi, Türkiye'nin demokrasiye geçiş süreçlerini ve dünya deneyimlerini masaya yatırarak tarihsel bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Panelde akademisyenler, hukukçular ve uzmanlar bir araya gelerek, liberal demokrasinin Türkiye'deki gelişimi ve engellerini tartışacak.

Panelde, Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, "Seksen Yıldır Ulaşılamayan Bir Hedef: Türkiye'de Liberal Demokrasi" başlıklı ana tema konuşmasıyla açılışı yapacak. Ardından İspanya'daki demokrasiye geçiş sürecini Dr. Oya Yeğen aktaracak. Doç. Dr. Mert Moral dünya örneklerini karşılaştırmalı olarak anlatacak. Türkiye deneyimleri ise iki ayrı oturumda ele alınacak: 1946-1950 yılları arasında çok partili sisteme geçiş sürecini Av. İsmail Doğan Subaşı, 1980 darbesi ve sonrasını ise Doç. Dr. Berk Esen değerlendirecek.

"Herkes için ilham verici olacağına inanıyorum"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, demokrasinin Türkiye'deki gelişiminin tartışılacağı "Demokrasi Yoluna Dönüş" panelinin toplumsal dönüşüm ve katılıma önemli katkı sunacağını vurgulayarak, "Demokrasi, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümün ve katılımın teminatıdır. Bornova Belediyesi olarak, demokratik değerlerin konuşulup tartışılacağı bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Panelin, geçmişin derslerini alıp geleceğin yol haritasını çizmek isteyen herkes için ilham verici olacağına inanıyorum" dedi.

Bornova Belediyesi'nin organize ettiği bu önemli etkinlik, demokrasiyi tüm yönleriyle ele alırken katılımcılara geniş bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Tüm vatandaşlar ücretsiz olarak bu panele katıp değerli konuşmacıları dinleme fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA

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