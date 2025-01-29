Bornova'da Fırın Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Bornova'da Fırın Denetimleri Sürüyor

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Bornova Belediyesi, sağlıklı gıda güvenliğini sağlamak amacıyla fırın denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, kızının da katıldığı denetimlerde toplam 104 fırın kontrol edildi.

29.01.2025 10:27  Güncelleme: 11:30
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak için fırın denetimlerini sürdürüyor. Denetimlere kızıyla katılan Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede bulunan 19 fırının üretim koşulları ve ruhsat durumlarını kontrol etti.

Son iki aydır Bornova genelinde devam eden ve beşincisi gerçekleşterilen denetimlerde toplam 104 fırın incelendi. Denetimlerde üretim koşulları, ruhsat durumları ve ekmek gramajları kontrol edilirken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Hijyen kurallarına aykırı durumlar ise İl Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi. Başkan Ömer Eşki'nin kızı Asya Tuna da, yarıyıl tatilinde babasına eşlik ederek denetimlerin bir kısmına katıldı.

Başkan Ömer Eşki denetimler sırasında şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli Bornovalılar, sabah mesaimize saat 04.00'te başladık. Bugün Doğanlar, Mevlana, Naldöken ve Yunus Emre mahallelerinde fırın denetimlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi bizim en büyük önceliğimiz. Ekiplerimizle birlikte, kurallara uygun hareket eden işletmeleri desteklerken, ihlalleri tespit edenlere gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Çocuklarımızın geleceği ve halkımızın sağlığı için bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Sömestr tatilinde olduğu için kızım Asya Tuna da bugün bize eşlik ediyor. O da bu süreci yakından görüp öğreniyor."

Kaynak: ANKA

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