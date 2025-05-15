Bornova'da Gençlik Festivali Başladı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali, müzik dolu akşamlar ve sağlık temalı etkinliklerle şekilde devam ediyor. Festival, 16 Mayıs'ta kortej yürüyüşü ve Grup Seksendört konseriyle sona erecek.

Bornova Belediyesi'nin 19 Mayıs'a özel düzenlediği Gençlik Festivali, müzik ve sağlık temalı etkinliklerle devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Grup İlyada'nın sahnesi ilgi görürken, gençler sağlık taramaları ve spor aktiviteleriyle de buluştu. Etkinlikler 16 Mayıs'taki kortej ve Grup Seksendört konseriyle sona erecek.

Bornova Belediyesi'nin müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada, festivalin ikinci akşamında Küçükpark Meydanı'nı etnik ezgilerle doldurdu.

Sağlık da ön planda

"Sağlıklı Genç, Sağlıklı Gelecek" temasıyla kurulan sağlık standında, Bornovalılara yönelik ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. HPV virüsüne karşı bilgilendirme çalışmaları dikkat çekti. Ayrıca pilates, zumba ve masa başı egzersizleri gibi aktiviteler yoğun ilgi gördü.

Tüm hızıyla sürüyor

Festival, gençlere her akşam müzik ve eğlence dolu anlar sunmaya devam edecek. 15 Mayıs'ta yine Küçükpark'ta Grup Zoza, 16 Mayıs'ta ise Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak olan Grup Seksendört ile final yapılacak. Seksendört konseri öncesinde düzenlenecek kortej yürüyüşü, Bornova sokaklarını bayram coşkusuyla renklendirecek.