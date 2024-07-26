Bornova'da İdeal Kent Konseyi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Bornova'da İdeal Kent Konseyi Çalıştayı Düzenlendi

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Bornova Belediyesi, Bornova Kent Konseyi'nin kurulması için düzenlenen çalıştayda önemli adımlar attı. Çalıştaya İzmir'deki Kent Konseyi Başkanları ve temsilcileri katıldı. Katılımcılar, Bornova Kent Konseyi'nin kuruluş sürecine yönelik önerilerde bulundu.

26.07.2024 11:32  Güncelleme: 12:01
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Bornova Kent Konseyi'nin kurulması yolunda İzmir'deki Kent Konseyi Başkanlarını bir araya getirdi. Geniş katılımla düzenlenen "İdeal Kent Konseyi Çalıştayı"nda, Bornova Kent Konseyi'nin kuruluş süreci ve işleyişi için önemli adımlar atıldı.

Bornova'daki Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, muhtarlar ve noterler gibi toplumun tüm bileşenlerini bir araya getirmeyi amaçlayan çalıştaya, Aliağa, Bayraklı, Foça, Gaziemir, İzmir, Karşıyaka, Konak, Menderes, Selçuk ve Urla Kent Konseyleri'nin başkan ve temsilcileri katıldı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki çalıştayda önceki dönem İzmir Kent Konseyi Başkanı, Çankaya ve Çiğli Kent Konseyi Başkanları da yer aldı. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, müdürler ve Kent Konseyi Birimi görevlileri de çalıştayda hazır bulundu.

Özgür çalışma ortamı

Açılış konuşmasını yapan Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, Başkan Ömer Eşki'nin çalıştay için katılımcılara sınırsız ve özgür bir çalışma ortamı sağladığını belirtti. Arıkan, "Başkanımız Sayın Ömer Eşki bu konuda yapacağımız çalışmalarla ilgili olarak bizi sınır koymadı, tamamen özgür bıraktı. Bu noktada hepinizin görüşleri ve deneyimlerinden yararlanacağız" dedi.

Demokrasinin en önemli araçlarından

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalıştayda yaptığı konuşmada, kent konseylerinin yerel demokrasi ve katılım için taşıdığı önemi vurguladı. Eşki, "Kent konseyleri, toplumun tüm bileşenlerinin katılımını sağlayarak yerel yönetimlerde demokratik süreçlerin işlerliğini artıran en önemli araçlardır. Bornova'da katılımcı bir kent vizyonu oluşturmak amacıyla başlattığımız bu süreçte, tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak güçlü bir kent konseyi kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çalıştayda ortaya konulan önerilerin Bornova Kent Konseyi'nin kuruluş sürecine büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Eşki, "Bu çalıştayda ortaya konulan görüşler ve öneriler, kent konseyimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine önemli katkılar sağlayacak. Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Bornova'mızı daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan gelen öneriler

Katılımcılar, Bornova Kent Konseyi'nin sağlam temellerde yükselebilmesi için sunulan öneriler şöyle sıralandı:

Mahalle Meclislerinin kurulması,

Katılımcı ve Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Bütçe oluşturulması,

Belediye Stratejik Planının Katılımcı ve Cinsiyet Eşitliğine dayalı oluşturulması,

Belediye Meclisi içerisinde Kent Konseyi Komisyonu kurulması,

Kent Konseyi Başkanının Belediye Meclis toplantılarına katılım göstermesi,

Kent Konseyi öneri ve şikayetlerinin her ay meclis gündeminde görüşülmesi,

Belediye Başkanının her ay Kent Konseyi ile düzenli toplantılar yapması,

Kent Konseyi bütçesinin ihtiyaçları net şekilde karşılayacak düzeyde olması.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da İdeal Kent Konseyi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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