Bornova\'da İklim Uyum Projesi Kapsamında Eğitimler Devam Ediyor

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(İZMİR) - Türkiye ve AB arasında yürütülen "Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında, kısa adı BORNBERG olan Bornova ve Heidelberg Belediyeleri Arasında İklim Uyum Şehir Eşleştirme Projesi'nin en önemli ayaklarından olan eğitim çalışmaları ilçedeki okullarda da devam ediyor.

Bornova Belediyesi'nin "BORNBERG" projesi kapsamında Uğur Okulları Bayraklı Kampüsü'nde çocuklara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Uğur Okulları Bayraklı Kampüsü'nde gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde, Yaşar Üniversitesi proje ekibinden Prof. Dr. Nurdan Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu, Bornova'yı ve Türkiye'yi bekleyen iklimle ilgili gelişmeleri ve alınabilecek önlemleri anlattı.

Bornova Belediyesi hibe kazandı

Proje kapsamındaki eğitimler 'kurumsal kapasite geliştirme' ve 'farkındalık oluşturma' olarak iki başlık altında toplanıyor. Farkındalık oluşturma eğitimleri kapsamında gençler, gençlik çalışanları, çocuklar ve kadınlar hedef kitle olarak belirlenmişti. Bornova Belediyesi 110 bin Euro bütçeli proje için Avrupa Birliği'nden 100 bin Euro tutarında hibe kullanıyor.

"Mücadele çocuklar için"

Yenilenebilir enerjiler alanında yüksek lisansı bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Uğur Okulları'ndaki eğitim toplantısında çocuklara seslenerek, "Size hak ettiğiniz dünyayı bırakmak için mücadele ediyoruz. Umarım hep beraber başarılı oluruz" dedi. İnsanın dünya üzerindeki tahribatının yarattığı etkileri anlatan Başkan Eşki, BORNBERG Projesi aracılığıyla doğanın korunması amacıyla bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Başkan Eşki, "Çocuklar doğaya sahip çıkarsa, çocuklar doğanın korunmasıyla ilgili bir mücadele başlatırsa, bunun karşısında kimse duramaz. Doğamızı, çocuklarımıza tam anlamıyla düzgün ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek istiyoruz. Bunun için çalışmaya ve bu bilinci bütün çocuklarımıza aşılamak için eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.