Bornova Muhtarlar Akademisi Tamamlandı

31.03.2026 10:07  Güncelleme: 10:52
Bornova Belediyesi, Kaymakamlık ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi, 6 ay süren dijital okuryazarlık eğitimiyle sona erdi. Program, muhtarların yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Kaymakamlık, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi, dijital okuryazarlık eğitimiyle tamamlandı. 6 ay süren programda 45 mahalle muhtarına yönetim, iletişim ve dijital beceriler kazandırılarak kamu hizmetlerinin daha verimli sunulması hedeflendi. Eğitimlerin, muhtarların vatandaşlarla iletişimini güçlendirmesi ve dijital dönüşüme uyum sağlaması amaçlandı.

Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Muhtarlar Akademisi", dijital okuryazarlık eğitimiyle sona erdi. Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen son derste, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Doç. Dr. Ürün Yıldıran Önk muhtarlara dijital dünyada doğru bilgiye erişim, medya okuryazarlığı ve güvenli iletişim konularında kapsamlı bir eğitim verdi.

Eğitim programına katılan Bornovalı muhtarlar, 6 ay süren akademi sürecinin oldukça verimli geçtiğini belirterek katkı sunan eğitmenler ve kurumlara teşekkür etti.

Akademik destekle daha güçlü yerel yönetim

Bornova Muhtarlar Akademisi, 45 mahalle muhtarını kapsayan ve yerel yönetim hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir program olarak dikkati çekti. Eğitim süresince muhtarlara; dijital okuryazarlık, yönetim becerileri, etkili iletişim ve kişisel gelişim alanlarında akademik destek sağlandı.

Proje ile muhtarların hem vatandaşlarla olan iletişimlerinin güçlendirilmesi hem de dijital dünyadaki hızlı dönüşüme uyum sağlamaları amaçlandı.

"Dijital okuryazarlık artık temel bir beceri"

Doç. Dr. Ürün Yıldıran Önk, dijital okuryazarlığın günümüzde yalnızca teknik bir bilgi değil, aynızamanda doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla mücadele becerisi olduğunu ifade etti. Önk, yerel yöneticilerin bu alandaki yetkinliklerinin artmasının, kamu ile vatandaş arasındaki iletişimi daha şeffaf ve güvenilir hale getirdiğine işaret etti.

Başkan Eşki: "Muhtarlarımız mahallelerin en güçlü temsilcileridir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisi'nin yerel yönetim anlayışına önemli katkı sunduğunu kaydederek, "Muhtarlarımız mahallelerimizin en önemli temsilcileri. Onların bilgi ve becerilerini geliştirmek, doğrudan vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak anlamına geliyor. Muhtarlar Akademisi ile hem çağın gereklerine uygun hem de daha etkili bir yerel yönetim yapısını birlikte inşa ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye örnek model

Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi; Bornova Belediyesi, Kaymakamlık, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği'nin güçlü iş birliğiyle yürütüldü. 6 ay süren program, yerel yönetimlerde kapasite artırımı ve dijital dönüşüme uyum açısından örnek bir model olarak öne çıktı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

