Bornova'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Bornova'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlar arasında voleybol turnuvası düzenledi. Turnuvada Mor Takım, finalde Turuncu Takım'ı yenerek şampiyon oldu.

08.03.2025 12:33
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bornova Belediyesi ile DİSK Genel-İş 7 No'lu Şube iş birliğinde düzenlenen voleybol turnuvasında kadın çalışanlar ter döktü.

"Her smaç, eşitlik mücadelesine!" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Bornova Belediyesi Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Turnuvada kadın emeğinin ve mücadelesinin farklı yönlerini temsil eden dört takım sahaya çıkarken, kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada 40 emekçi kadın mücadele etti. Finalde Turuncu Takım'ı mağlup eden Mor Takım, şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvayı, DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bir dönem sendika temsilciliği de yapan eşi Beste Eşki birlikte izledi. Kura çekimini ise Başkan Eşki'nin kızı Asya Tuna, kız çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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