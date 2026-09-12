Bornova'da kaldırım işgali denetiminde bayrak ve flamalar kaldırıldı - Son Dakika
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Bornova'da kaldırım işgali denetiminde bayrak ve flamalar kaldırıldı

Bornova\'da kaldırım işgali denetiminde bayrak ve flamalar kaldırıldı
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Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Spotçular Sokağı ve Çamdibi Kapalı Pazaryeri civarında kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yaya geçişini engelleyen bayrak, flama gibi materyaller kaldırılırken, kurallara uymayan esnafa uyarı ve cezai yaptırım uygulandı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini sağlamak amacıyla Spotçular Sokağı ve Çamdibi Kapalı Pazaryeri civarında kapsamlı kaldırım işgali denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde yaya geçişini engelleyen bayrak, flama gibi materyaller kaldırılırken, işgaliye kurallarına uymayan esnafa uyarı ve gerekli cezai yaptırımlar uygulandı. Kaldırımların yayaların kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnafı ortak yaşam alanlarına saygı duymaya ve kent düzenine katkı vermeye davet etti.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzuru, düzeni ve kamu sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Kent estetiğini bozan, yaya geçişlerini engelleyen unsurlara karşı kararlı bir duruş sergileyen Bornova Belediyesi, vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmak için ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Son olarak ilçenin ticari ve sosyal açıdan en yoğun noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

SPOTÇULAR SOKAĞI VE ÇAMDİBİ'NDE SIKI TAKİP

Çalışmalar kapsamında, Bornova'nın merkezinde ticaretin kalbinin attığı ve kamuoyunda Spotçular Sokağı olarak bilinen bölge mercek altına alındı. Bununla birlikte, ilçenin en işlek ve insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu noktalarından biri olan Çamdibi Kapalı Pazaryeri civarında da geniş çaplı denetimler yapıldı. Zabıta ekipleri, sokakları tek tek gezerek mevzuata aykırı durumları yerinde tespit etti.

İŞGALİYEYE GEÇİT YOK: BAYRAK, FLAMA VE TABELALAR KALDIRILDI

Yapılan incelemelerde, işgaliye kurallarına uymayan ve dükkan sınırlarını aşarak kaldırımları yayalara kapatan esnaflar tek tek uyarıldı. Yayaların güvenli yürüyüş alanlarını işgal eden; sokak ortasına konulmuş reklam tabelaları, bayrak, flama ve benzeri tüm tanıtıcı materyaller ekiplerce kaldırıldı. Kurallara uymamakta direnen ve uyarılara rağmen kamusal alanı işgal etmeye devam eden işletmelere ise gerekli cezai yaptırımlar uygulandı.

BAŞKAN EŞKİ: "ORTAK YAŞAM ALANLARIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bornova'nın daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için kuralların tavizsiz uygulanacağını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Bornova'da sokaklar ve kaldırımlar tüm hemşehrilerimizin ortak yaşam alanıdır. Özellikle engelli vatandaşlarımızın, bebek arabalı annelerimizin ve yaşlılarımızın kaldırımlarda güvenle yürüyebilmesi kırmızı çizgimizdir. Esnafımız başımızın tacıdır, ekonomik canlanmayı sonuna kadar destekliyoruz ancak ticaret yaparken vatandaşlarımızın hakkını gasp etmeye, sokakları yürünemez hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Zabıta ekiplerimiz sahada hem rehberlik ediyor hem de kurallara uymayanlara karşı gerekli yasal adımları atıyor. Tüm esnafımızı Bornova'nın düzenine, temizliğine ve estetiğine katkı koymaya, ortak yaşam kültürüne saygı duymaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da kaldırım işgali denetiminde bayrak ve flamalar kaldırıldı - Son Dakika

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