Bornova'da Katılımcı Yönetim İçin Ortak Adım… Muhtarlar ve Stk'lar Aynı Masada Buluştu

08.04.2026 10:50  Güncelleme: 11:42
Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle yürütülen “Bornova İlçesi Muhtarlarına Yönelik Katılımcı/Kapsayıcı Yönetim Anlayışı ve İletişim Eğitimi” (Muhtarlar Akademisi) projesi kapsamında Muhtar/STK Buluşması düzenlendi.

Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle yürütülen Muhtarlar Akademisi projesinin eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Proje kapsamında hayata geçirilen Muhtar/STK Buluşması, yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu'nun İzmir Kent Konseyi Binası'nda düzenlenen nisan ayı toplantısında gerçekleştirildi.

Muhtarlığın zorlukları ve iş birliği vurgusu

Toplantı, Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Ardından söz alan Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, muhtarlık görevinin taşıdığı sorumluluğa dikkati çekerek, insan yönetiminin hassasiyetine vurgu yaptı. Güler, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemine değinerek, sosyal projelerin muhtarlarla iş birliği içinde yürütülmesinin daha etkili ve kalıcı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Bornova'nın dinamik yapısı ve muhtarlar akademisi

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan ise ilçenin demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına değindi. 45 mahallede yaklaşık 452 bin vatandaşa hizmet veren muhtarların farklı toplumsal kesimlere hitap ettiğini belirten Doğan, Muhtarlar Akademisi kapsamında düzenlenen eğitimlerle muhtarların iletişim, yönetim ve kurumsal becerilerinin güçlendirildiğini söyledi. Bu çalışmaların, vatandaşların kamu kurumları ve yerel yönetimlerle daha sağlıklı iletişim kurmasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Mahallelerden gelen sesler

Toplantının en dikkati çeken bölümlerinden biri ise Bornovalı muhtarların söz alarak mahallelerine ilişkin paylaşımlarda bulunması oldu.

Muhtarlar; mahallelerinin demografik yapısı, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgi verirken, yürüttükleri çalışmaların yanı sıra karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaç duyulan sosyal projeleri aktardı. Özellikle kadın muhtarların yoğun katılımı dikkati çekti.

STK projeleri muhtarlarla buluştu

Toplantıda ayrıca 2025 yılı Karşılıksız Hizmet Ödülleri kapsamında proje sunan sivil toplum kuruluşlarına söz verildi. STK temsilcileri projelerini muhtarlarla paylaşırken, sunumlar soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde değerlendirildi. Bu buluşmanın, mahallelerde ortak projelerin hayata geçirilmesi adına önemli bir zemin oluşturduğu vurgulandı.

Simgesel hediye ve anlamlı kapanış

Toplantının sonunda Şahin Doğan, Dönem Sözcüsü Dayıoğlu'na Bornova'nın simgelerinden Homeros heykelini takdim etti. Dayıoğlu ise konuşmacılara günün anısına hediyelerini sundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Bornova, Güncel, İzmir, Son Dakika

