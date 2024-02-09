Bornova'da kumar oynayan 126 kişiye 809 bin 500 lira ceza - Son Dakika
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Bornova'da kumar oynayan 126 kişiye 809 bin 500 lira ceza

Bornova\'da kumar oynayan 126 kişiye 809 bin 500 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan iki işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 126 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere toplamda 809 bin 500 lira ceza uygulandı ve kumar için kullanılan malzemelere el konuldu. İşletmeler mühürlendi ve sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

09.02.2024 15:47
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İzmir'in Bornova ilçesinde iki işletmede kumar oynarken yakalanan 126 kişiye 809 bin 500 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 126 kişiye toplam 809 bin 500 lira ceza verildi. Kumar için kullanılan malzemelere el konuldu.

Mühürlenen işletmelerin sahipleri hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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