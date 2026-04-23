Bornova'da Miniklerin 23 Nisan Coşkusu Sahneye Taşındı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkarak dans ve müzik gösterileri sundu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin çocukların özgüven gelişimi açısından değerli olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi'nin ilçenin 10 farklı noktasında hizmet veren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinden yararlanan 3-5 yaş arası minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sahne heyecanı yaşadı. Gösteriler, Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açık Tiyatrosu'nda iki ayrı yaş grubuna göre düzenlendi.

Ayfer Feray'da iki ayrı program

İlk grup gösterilerinde "Takunya Şarkısı", "Cici Kızlar Delisin", "Anadolu Ateşi" ve "Memleketim" gibi gösteriler izleyiciyle buluştu. Farklı mahallelerdeki merkezlerden gelen çocuklar, hazırladıkları dans ve müzik performanslarını sergiledi. Daha küçük yaş gruplarının yer aldığı ikinci gösteride ise "Melek Şarkısı", "Beyaz Tavşan", "Zeybek Şarkısı" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi renkli performanslar başarıyla sahnelendi.

"Bu sahne onların özgüven yolculuğunun başlangıcı"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de ailelerle birlikte etkinliği izleyerek çocukların heyecanına ortak oldu. Bornovalı çocukların güvenli ortamlarda kendilerini geliştirmeleri için çalıştıklarını belirten Eşki, "Burada 23 Nisan'ın ruhuna yakışır çok güzel bir tablo gördük. Çocuklarımızın gülen yüzü içinde bulunduğumuz kötü günlerde hepimizi mutlu etti. Tüm çocuklar için umarım daha güzel bir dünya yaratabiliriz. Onları tüm kötülüklerden koruyabiliriz diye ümit ediyorum. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bu yaşta sahneyle tanışması, kendilerini ifade etmeleri açısından çok kıymetli. Bu merkezlerde sadece oyun değil, özgüven ve paylaşım kültürü de gelişiyor." dedi.

İzmir Marşı ile final

Gösterilerin sonunda tüm çocuklar sahneye birlikte çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı'nı söyledi. Duygusal anların yaşandığı finalde aileler, cep telefonlarıyla bu özel anları kayda aldı.