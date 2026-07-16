Bornova\'da Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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