Bornova\'da Sürdürülebilir Arıcılık Eğitimi Başladı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği arıcılık eğitimi başladı. Katılımcıların bilinçli ve sürdürülebilir arıcılık yapmalarını teşvik eden eğitim sonunda, kursiyerlere arı kovanı ve arıcılık malzemeleri hediye edilecek.

Bornova Belediyesi'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği Arıcılık Eğitimi başladı. 9. kez düzenlenen Arı Yetiştiriciliği Eğitimi, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde başladı. Üç ay sürecek eğitim, Ziraat Yüksek Mühendisi Üzeyir Karaca tarafından veriliyor. Eğitim, arıcılığa ilgi duyan vatandaşlara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak bilinçli ve sürdürülebilir bir arıcılık anlayışı kazandırmayı hedefliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, başlangıçlarını kolaylaştırmak amacıyla arı kovanı ve arıcılık malzemeleri ile desteklenecek.

"Doğa ve yerel üretim önceliğimiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, arıcılık gibi projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Doğanın en önemli işçileri olan arıların korunması, sürdürülebilir tarım ve doğa dostu üretim için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle arıcılığı teşvik ederek hem yerel ekonomiye hem de çevremize katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Son 1 yılda neler yapıldı?

Bornova Belediyesi'nin geçtiğimiz yıldan bu yana arıcılık alanında imza attığı projeler:

Sertifikalı Ana Arı Yetiştiriciliği: İlk kez düzenlenen bu eğitim, uzmanlaşmış arıcılar yetiştirmeyi hedefledi.

Kent Marketlere Bal Dağıtımı: Belediyenin arılığından elde edilen ballar ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.

20 Mayıs Dünya Arı Günü Etkinliği: Arıcıların bir araya geldiği etkinlikte, 1000 adet lavanta fidesi dağıtıldı.

Bitki Ekimi ile Bal Verimi Arttırıldı: Kayadibi Mahallesi'nde lavanta, süpürge çalısı ve kekik gibi arıların sevdiği bitkiler dikildi.

Teknik Destek ve Danışmanlık: Kursiyerlere yönelik yerinde kovan ziyaretleri, arı hastalıklarına dair eğitimler ve 7/24 WhatsApp danışmanlık hizmeti sağlandı.