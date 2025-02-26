Bornova'da Trafik Düzenlemeleri İçin İnceleme Yapıldı - Son Dakika
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Bornova'da Trafik Düzenlemeleri İçin İnceleme Yapıldı

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte trafik akışını düzenlemek amacıyla yol, kavşak ve refüj düzenlemelerini yerinde inceledi. Hedef, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek.

26.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:50
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Ulaşım Projeleri Müdürlüğü bürokratlarıyla birlikte refüj, yol genişletme ve kavşak düzenlemesi planlarını yerinde inceledi. Yapılan teknik incelemelerle, kent trafiğini rahatlatacak yeni proje ve uygulamalar değerlendirildi.

Bornova'nın hızla gelişen yapısına uygun olarak yol, kavşak ve refüj düzenlemeleri konusunda kapsamlı bir çalışma yürüten Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde trafiği daha güvenli ve akıcı hale getirmeyi hedefliyor. Yerinde yapılan incelemelerde, alternatif güzergahlar, trafik yoğunluğu bulunan bölgeler ve yaya güvenliğini artıracak çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Eşki: "Trafik sorunlarını yerinde tespit ediyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına sahada yapılan incelemelerin büyük önem taşıdığını belirtti. Bornova'da trafik akışını daha düzenli hale getirmek ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için sahada olduklarını söyleyen Eşki, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde çalışarak, sorunları yerinde tespit edip en etkili çözümleri hayata geçireceğiz. Modern ve güvenli yollar, Bornova'nın yaşam kalitesini artıracak" dedi.

Trafikte güvenlik ve konfor öncelikli

Yaya güvenliği, toplu taşıma düzenlemeleri ve alternatif ulaşım çözümlerinin önemini vurgulayan Başkan Eşki, "Kentimizin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirecek projeleri bir an önce hayata geçirmek için çalışıyoruz" diyerek, vatandaşların görüş ve taleplerine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Trafik Düzenlemeleri İçin İnceleme Yapıldı - Son Dakika

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