Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Kent Söyleşileri'nin Konuğu, Şair Yusuf Alper Oldu

07.04.2026 11:27  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Kent Söyleşileri'nin mart ayı konuğu şair ve psikiyatri profesörü Yusuf Alper, etkinlikte şiir serüvenine dair anılarını paylaştı ve kendi şiirlerinden örnekler okudu.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen Bornova Kent Söyleşileri'nin mart ayı konuğu, şair ve psikiyatri profesörü Yusuf Alper oldu.

Etkinlik, Ece Şerbetman ve Sinan Kurşun ikilisinin müzik dinletisiyle başladı. Ardından şairler Zerrin Keskin ve Hatice Eğilmez Kaya şiirlerini okudu. Programın açılışında Hidayet Karakuş'un "2026 Dünya Şiir Günü Bildirgesi"ni okuyan İbrahim Aktaş, şiirin evrensel gücüne dikkati çekti.

Şiirlerini okudu, anılarını paylaştı

Atila Er'in kolaylaştırıcılığında gerçekleşen söyleşide Alper, şiir serüvenine İkinci Yeni akımıyla başladığını belirterek, Behçet Necatigil ile şiirsel dil akrabalığı hissettiğini ifade etti. Şiirin belirli kalıplara sığdırılamayacağını vurgulayan Alper, şiiri "imgesel, akıcı, lirik ve duyumsatan metinler" olarak tanımladı. Alper, Nazım Hikmet, Ataol Behramoğlu, Cemal Süreya ve Enver Ercan'ın da aralarında bulunduğu sekiz şairin şiirlerinin psikanaliz kitaplarını yazdığını dile getirdi.

"Umutla Sevgili, Hüzünle Evli Şair" olarak tanındığını söyleyen Alper, son kitabı "İki Sen Arasında"dan "Ot" ve "Üşüyorum" şiirlerini; diğer kitaplarından ise "Yolda" ve "Beyaza" şiirlerini okudu."

Alper ayrıca, Cemal Süreya ile tanışma anısını dinleyiciler ile paylaştı. Söyleşide şiir ödülleri ve festivaller üzerine de değerlendirmelerde bulunan Alper, edebiyat dünyasına ilişkin tespitler yaptı.

Kaynak: ANKA

Yusuf Alper, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:25:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.