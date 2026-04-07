Bornova Kent Söyleşileri'nin Konuğu, Şair Yusuf Alper Oldu

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen Bornova Kent Söyleşileri'nin mart ayı konuğu, şair ve psikiyatri profesörü Yusuf Alper oldu.

Atila Er ve İbrahim Aktaş tarafından hazırlanan program, edebiyat ve düşünce dünyasını bir araya getirdi.

Etkinlik, Ece Şerbetman ve Sinan Kurşun ikilisinin müzik dinletisiyle başladı. Ardından şairler Zerrin Keskin ve Hatice Eğilmez Kaya şiirlerini okudu. Programın açılışında Hidayet Karakuş'un "2026 Dünya Şiir Günü Bildirgesi"ni okuyan İbrahim Aktaş, şiirin evrensel gücüne dikkati çekti.

Şiirlerini okudu, anılarını paylaştı

Atila Er'in kolaylaştırıcılığında gerçekleşen söyleşide Alper, şiir serüvenine İkinci Yeni akımıyla başladığını belirterek, Behçet Necatigil ile şiirsel dil akrabalığı hissettiğini ifade etti. Şiirin belirli kalıplara sığdırılamayacağını vurgulayan Alper, şiiri "imgesel, akıcı, lirik ve duyumsatan metinler" olarak tanımladı. Alper, Nazım Hikmet, Ataol Behramoğlu, Cemal Süreya ve Enver Ercan'ın da aralarında bulunduğu sekiz şairin şiirlerinin psikanaliz kitaplarını yazdığını dile getirdi.

"Umutla Sevgili, Hüzünle Evli Şair" olarak tanındığını söyleyen Alper, son kitabı "İki Sen Arasında"dan "Ot" ve "Üşüyorum" şiirlerini; diğer kitaplarından ise "Yolda" ve "Beyaza" şiirlerini okudu."

Alper ayrıca, Cemal Süreya ile tanışma anısını dinleyiciler ile paylaştı. Söyleşide şiir ödülleri ve festivaller üzerine de değerlendirmelerde bulunan Alper, edebiyat dünyasına ilişkin tespitler yaptı.