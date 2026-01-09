İzmirli Muhtarlar, Bornova Muhtarlar Akademisi'nde Bir Araya Geldi

(İZMİR)- Bornova Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, İzmir genelinden muhtarların katılımıyla devam ediyor. Akademi ile muhtarların bireysel, mesleki ve kurumsal iletişim becerilerinin geliştirilmesi, vatandaşlarla, kamu kurumlarıyla ve yerel yönetimle daha güçlü, etkili ve çözüm odaklı bir iletişim kurmaları hedefleniyor.

Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, muhtarların yoğun ilgisiyle sürüyor. Geçen kasım ayında başlayan akademinin son eğitimi, Bornova'nın yanı sıra İzmir'in farklı ilçelerinden gelen muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi. Akademi kapsamında, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat tarafından "Etkili Zaman ve Toplantı Yönetimi" başlıklı eğitim düzenlendi. Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde Doç. Dr. Onat, akademik bilgisini sahaya dönük örneklerle birleştirerek muhtarların günlük çalışmalarına doğrudan katkı sunan, uygulamaya yönelik bir eğitim süreci ortaya koydu.

Muhtarlar deneyimlerini paylaştı

Eğitim öncesinde "Muhtarlar Arası Deneyim Paylaşımı" oturumu düzenlendi. Oturumda; İzmir Muhtarlar Federasyonu ve Buca Muhtarlar Derneği Başkanı, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, Konak Muhtarlar Derneği Başkanı ve Muratreis Mahallesi Muhtarı Zafer Çam, Buca Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin ile Narlıdere Narlı Mahallesi Muhtarı Seval Emir, yürüttükleri projeleri, mahallelerinde edindikleri deneyimleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarını paylaştı.

6 ay boyunca kapsamlı eğitim programı

Toplam 45 mahalle muhtarının yer alacağı Bornova Muhtarlar Akademisi'nde 6 ay boyunca; dijital okuryazarlık, temel bilgisayar ve internet kullanımı, etkili sosyal medya yönetimi ve dijital iletişim, online toplantılar ve veri güvenliği, topluluk önünde konuşma, dinleme ve not alma teknikleri, etkili toplanti ve zaman yönetimi, halkla ilişkiler ve etkili iletişim diksiyon, hitabet ve ikna kabiliyeti başlıklarında eğitim verilecek.

"Muhtarlarımız yerel demokrasinin temel taşıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisi'nin yerel demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Muhtarlarımız, mahallelerimizde vatandaşla devlet arasında köprü kuran, yerel demokrasinin en temel yapı taşlarıdır. Onların iletişim, dijital yetkinlik ve yönetim becerilerinin güçlenmesi; Bornova'da hizmet kalitesini doğrudan artıracaktır. Muhtarlar Akademisi'ni yalnızca bir eğitim programı değil, ortak aklın ve dayanışmanın güçlendiği bir model olarak görüyoruz. İzmir'in dört bir yanından muhtarlarımızın bu sürece ilgi göstermesi, doğru bir iş yaptığımızın en somut göstergesidir" dedi.

Amaç daha güçlü iletişim, daha etkin hizmet

Bornova Muhtarlar Akademisi ile muhtarların bireysel, mesleki ve kurumsal iletişim becerilerinin geliştirilmesi, vatandaşlarla, kamu kurumlarıyla ve yerel yönetimle daha güçlü, etkili ve çözüm odaklı bir iletişim kurmaları hedefleniyor.