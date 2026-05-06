Bornova'da Muhtarlar Akademisi'nde Mezuniyet Heyecanı

06.05.2026 09:58  Güncelleme: 10:55
Bornova Belediyesi, Kaymakamlık ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 6 aylık Muhtarlar Akademisi, muhtarlara dijitalleşme ve yönetişim becerileri kazandırmayı hedefledi. Sertifika töreninde muhtarların rolü ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 6 aylık Bornova Muhtarlar Akademisi, sertifika töreniyle tamamlandı. Program kapsamında muhtarların iletişim, dijitalleşme ve yönetişim becerileri geliştirilirken, proje Türkiye'ye örnek bir model olarak öne çıktı. Konuşmacılar, yerel yönetimlerde güçlü iletişim ve afetlere hazırlığın önemine dikkati çekti.

Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen kapanış toplantısı ve sertifika töreniyle sona erdi. Toplantı da Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve 6 ay boyunca muhtarların iletişim, dijitalleşme ve yönetişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projenin devamı için kurumlar arası yeni bir işbirliği projesi de imzalandı.

Kaymakam Şahiner: "Kriz ve afetlere hazırlık konusunda daha güçlü altyapı ve koordinasyon gerekli"

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, programın önemine vurgu yaparak emeği geçen kurumlara teşekkür etti ve muhtarların kamu hizmetlerine erişimdeki rolüne dikkati çekti. Şahiner, ayrıca Bornova'da yaşanan son trafik kazasını örnek göstererek kriz ve afetlere hazırlık konusunda daha güçlü altyapı ve koordinasyon gerektiğini ifade etti.

Başkan Eşki: "Bornova, öncü kent olma yolunda"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de Muhtarlar Akademisi'nin Türkiye'ye örnek olacak bir model olduğunu belirterek, Bornova'nın "öncü kent" vizyonuna işaret etti. "Bilginin sınır tanımadığı, eğitimin hayatın her alanına yayıldığı bir kent hedefliyoruz. Muhtarlarımız bu sürecin en güçlü aktörleri," diyen Eşki, Bornova'da hayata geçirilen projelerin uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü de ifade etti.

Üniversite–Yerel Yönetim–STK iş birliği

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma değil, topluma hizmet misyonu taşıdığını vurguladı. Muhtarların toplumun en temel yapı taşı olduğunu belirten Kazançoğlu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tabana yayılmasında muhtarlıkların kritik rol oynadığını dile getirdi.

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler ise akademinin muhtarlara önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Üniversiteye gitmek yerine üniversite bize geldi. Bu eğitimler bizlere büyük değer kattı" dedi.

6 ay boyunca kapsamlı eğitim programı

Toplam 45 mahalle muhtarının katıldığı 6 aylık akademide; dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar kullanımı, sosyal medya yönetimi ve dijital iletişim, veri güvenliği ve online toplantı teknikleri, topluluk önünde konuşma ve etkili iletişim, zaman yönetimi ve halkla ilişkiler, diksiyon, hitabet ve ikna teknikleri başlıklarında eğitimler verildi.

Programla, muhtarların hem bireysel hem de kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:29:42.
