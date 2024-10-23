Borrell'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Borrell, X'ten yaptığı paylaşımda, Ankara'da bulunan TUSAŞ'ın genel merkezinin teröristler tarafından saldırıya uğradığını, bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. AB bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.