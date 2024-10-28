Borrell: Orta Doğu'da İnsanlığımızı Kaybettik

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, " Orta Doğu'da yaşananlar insanlığımızı kaybettiğimizi gösteriyor." dedi.

Borrell, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, "Büyük bir yangının eşiğinde yaşıyoruz. Gazze ve Lübnan'da savaş devam ettiği sürece daha büyük bir yangına neden olacak bir kıvılcımın eşiğinde yaşayacağız." diye konuştu.

"Birleşmiş Milletlerin de işaret ettiği gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en şiddetli ve en ciddi insanlık krizinin Gazze'de yaşandığını" kaydeden Borrell, "Orta Doğu'da yaşananlar insanlığımızı kaybettiğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı

AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in, İran'ın nükleer veya petrol tesislerine saldırı düzenleyeceğine dair herkesin büyük endişe duyduğunu kaydederek, Orta Doğu'daki çatışmayı durdurmak için "zorlayıcı önlemler uygulanması" çağrısında bulundu.

İsrail'e silah satışının durdurulmasına ilişkin her AB ülkesinin kendi kararını vereceğini, ortak bir karar olmadığını ifade eden Borrell, şu değerlendirmede bulundu.

"Her ülke neyin uygun olduğuna karar verir ve ben onların bir şeyi yapmasını engelleyemem veya başka bir şey yapmalarını tavsiye edemem. İspanya, İtalya veya Fransa silah satışını askıya alma kararı aldı. Ancak diğerleri, Almanya örneğinde olduğu gibi bu askeri yardımı güçlendiriyor. Yani orada ortak bir konum yok."