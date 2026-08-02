Borsa'da Küçük Yatırımcı Tuzağa Mı Düşürüldü? - Son Dakika
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Borsa'da Küçük Yatırımcı Tuzağa Mı Düşürüldü?

Borsa\'da Küçük Yatırımcı Tuzağa Mı Düşürüldü?
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Özgür Karabat, 7 milyon küçük yatırımcının büyük portföylere yem edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Sermaye piyasalarına olan güven zedelendiği için, yeni sermaye de gelmiyor. 7 milyona yaklaşan yatırımcı kitlesi sermaye piyasalarının derinleşmesini mi sağladı? Yoksa çok sayıda küçük yatırımcı, zaten büyük portföylerin hakim olduğu bir piyasaya mı girdi? 7 milyon yatırımcı 30 bin kişiye yem mi ediliyor? Bunları konuşmadan sağlıklı bir sermaye piyasası oluşturamayız" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşın, sermaye piyasaları üzerinden tuzağa çekildiğini, halka arzlar, fonlar ve hisseler ile büyük vurgunlar yapıldığını savundu.

Karabat, şunları kaydetti:

"Milyonlarca insanın yatırımı, bir avuç sermaye sahibine yem ediliyor. Ayrıntılara bakalım. Milyonlarca vatandaş size güvendi. Küçük birikimlerini Borsa İstanbul'a taşıdı. 'Yerli ve milli yatırım, şirketlere ortak olun, paranızı borsaya getirin' dediniz. Bugün ortaya çıkan tablo ise çok düşündürücü. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Haziran 2026 verilerine göre, yerli yatırımcı sayısı 6 milyon 718 bin 682 kişiye ulaştı. Yani Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir kitle hisse senedi piyasasına girdi. Peki, bu büyümeden kim kazandı? Aynı veriler başka bir gerçeği gösteriyor. 10 milyon lira ve üzeri hisse senedi portföyüne sahip yatırımcı sayısı sadece 30 bin 574 kişi. Toplam yatırımcıların sadece yüzde 0,46'sı. Binde 4,6. Şimdi asıl çarpıcı veriye bakalım. Bu 30 bin 574 kişi borsadaki toplam yerli hisse senedi portföyünün 5,04 trilyon lirasını elinde tutuyor. Toplam piyasa değeri ise 6,30 trilyon lira. Yani, yatırımcıların sadece yüzde 0,46'sı, borsadaki servetin yaklaşık yüzde 80'ine sahip. Geriye kalan 6 milyon 688 bin yatırımcı ise toplam portföyün yalnızca yüzde 20'sini paylaşıyor. Bu tablo üzerinde düşünmek gerekiyor.

"KÜÇÜK YATIRIMCI BEKLEDİĞİ GETİRİYİ ELDE EDEMEDİ"

Bu dönemde faizciler, mevduatçılar, carry trade işlemi yapanlar, foncular, hisse manipülatörleri yüksek getiri elde etti. Buna karşılık, borsaya yeni giren milyonlarca küçük yatırımcı beklediği getiriyi elde edemedi. Halka arz edilen şirketler arz fiyatının altına düştü, olan vatandaşa oldu. Borsa, tasarrufları üretime yönlendiren ve şirketlere uzun vadeli sermaye sağlayan bir mekanizma olması gerekirken, AKP'nin sayesinde vurgun düzeninin başka bir aparatı haline geldi."

"GÜVEN ZEDELENDİĞİ İÇİN YENİ SERMAYE DE GELMİYOR"

Özgür Karabat, sonuç olarak sermaye piyasalarına olan güven zedelendiği için yeni sermayenin de gelmediğini belirtti. Karabat, "7 milyona yaklaşan yatırımcı kitlesi, sermaye piyasalarının derinleşmesini mi sağladı? Yoksa çok sayıda küçük yatırımcı, zaten büyük portföylerin hakim olduğu bir piyasaya mı girdi? 7 milyon yatırımcı 30 bin kişiye yem mi ediliyor? Bunları konuşmadan sağlıklı bir sermaye piyasası oluşturamayız. Bunun adı açık açık soygundur. 30 bin büyük portföy sahibi içinde bazıları hisselerde oynama yapıp, küçük yatırımcıları korkutarak ellerindeki hisseleri ucuza alıyorlar. Yetmiyor, hisseleri şişirip tepeden satıyorlar. Başta Mehmet Şimşek olmak üzere ekonomi yönetimi ise buna göz yumuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borsa'da Küçük Yatırımcı Tuzağa Mı Düşürüldü? - Son Dakika

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