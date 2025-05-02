Borsa İstanbul'da 12 Kişi Tutuklandı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen 12 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin önceki gün bir açıklama yaparak, "BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasinda işlem gören bazı sermaye piyasasi araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında; 30/04/2025 tarihi itibariyle Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi ve İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere 15 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup yakalama -arama -el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna duyurulur." denmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü bugün savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken 1 kişiyi de adli kontrolle serbest bıraktı.