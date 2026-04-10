Borsada Güncel Gelişmeler: Halka Arz, Sermaye Artışları ve Temettü Ödemeleri

10.04.2026 09:21
AAGYO hisseleri bugün işlem görmeye başlarken, çok sayıda şirket sermaye artırımı, borçlanma ve temettü ödemeleriyle gündemde yer alıyor.

AAGYO hisseleri bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak. ATATR, halka arzdan elde edilen fonun 2,4 milyar TL'sini taşınmaz alımında, 194,1 milyon TL'sini işletme sermayesinde kullandı. ANELE, BLCYT ve ICUGS hisselerine VBTS kapsamında 8 Mayıs'a kadar kredili işlem yasağı getirildi. ALTNY'de Hakan Altınay tarafından 100 milyon adet payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için SPK'ya başvuru yapıldı.

AKBNK, kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar TL'den 30 milyar TL'ye yükseltti ve tescil ettirdi. AKGRT, Mart ayında prim üretimini yüzde 54 artışla 3,7 milyar TL'ye, ilk çeyrekte yüzde 33 artışla 11,7 milyar TL'ye çıkardı. ARCLK, 179 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç etti. CCOLA ve CIMSA, sırasıyla 20 milyar TL ve 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK onayı aldı.

DOGUB, kamuya ait yüzde 56,09 oranındaki payların blok satışı ihaleyi kazanan ortak girişim ile Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı. ENDAE'de Vedat Atilla tarafından 359.393 adet pay için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı. EKGYO, Ankara Çankaya Alacaatlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin ikinci oturumunu 10 Nisan'da yapacak. EKOS, bağlı ortaklık Ekos Mobilite'nin sermayesini 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye çıkarıyor.

ERCB, Aksaz Deniz Üssü genişleme projesi için yaklaşık 8 milyon dolarlık çelik kazık boru üretim sözleşmesi imzaladı. GESAN, OYEN ile Ereğli ve İskenderun Demir Çelik için GES projelerine ilişkin 205 milyon dolarlık anlaşma sağladı. GUNDG, kayıtlı sermaye tavanını 150 milyon TL'den 3,7 milyar TL'ye çıkardı ve şirket unvanını Pusula Yatırımlar Holding olarak değiştirdi, ayrılma hakkı kullanım fiyatı 237,045 TL belirlendi.

GATEG, 305 milyon TL tutarında iş aldı. GUBRF, bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları'nın Bilecik Söğüt Altın Madeni'nde kapasite artışı ve yeni tesis yatırımı süreçlerini sürdürüyor. ISMEN, 33 gün vadeli 518 milyon TL tutarında bono ihraç etti. ISFIN, kayıtlı sermaye tavanını 1,2 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltti ve tescil ettirdi. KGYO, 1,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK onayı aldı.

KTLEV, Pusula Finans Holding bünyesinde Londra merkezli uluslararası finansal yapı kurulması sürecini başlattı. KAREL'de Ali Sinan Tunaoğlu tarafından 8 milyon adet payın satışı için SPK'ya başvuru yapıldı. LIDER, kayıtlı sermaye tavanını 265 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltti ve genel kurulda onayladı. MNDTR, kayıtlı sermaye tavanını 1,3 milyar TL'den 5 milyar TL'ye yükseltti ve tescil ettirdi.

MIATK, Kasım'da alınan 4,2 milyon dolarlık işin 3,1 milyon dolarını tahsil etti ve 12,4 milyon dolarlık yeni iş artırımı imzaladı. OFSYM, 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK onayı aldı. OZKGY, Antalya'daki otel yatırımı için 200 milyon euroluk proje finansmanı kredisi sağlandı. QNBTR, yurt dışında 371, 372 ve 456 gün vadeli toplam 920 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç etti.

SVGYO, VBTS kapsamında 8 Mayıs'a kadar brüt takas tedbiri ve kredili işlem yasağı getirildi. TARKM, ticari faaliyetlerin daha etkin yapılandırılması için yeni şirket kurulmasına karar verdi. TAVHL, 2026'da hizmet verilen yolcu sayısının 2025'in yüzde 7 üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. TSKB, yurt dışında 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç etti. VBTYZ, BMC Software tarafından ödül aldı. VAKKO, 2026 yılı için 26 milyar TL satış ve 3,8 milyar TL FAVÖK hedefliyor.

YYAPI, YİP'te işlem gören payların Alt Pazar'da işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yaptı. YIGIT, Behay Holding tarafından pay başına 27,50 TL'den 14.724.500 adet pay bugün TAS'ta bir alıcıya satılacak. Sermaye artırımları kapsamında ALKLC, sermayesini 112 milyon TL'den yüzde 1.200 oranında bedelsiz artışla 1,5 milyar TL'ye çıkarıyor. KLYPV, tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptı. PASEU, Pusula Portföy tarafından 200 bin adet pay alındı ve şirket sermayesindeki payı yüzde 15'e yükseldi. SMRVA, sermayesini 118 milyon TL'den yüzde 408,47 bedelsiz artışla 600 milyon TL'ye çıkarıyor ve SPK onayı aldı.

Nakit temettü ödeyecek şirketler arasında TRCAS, brüt 2,3474 TL ve net 1,9953 TL temettü ödeyecek, ödeme tarihi 13 Mayıs ve temettü verimi yüzde 5,29. DOAS, brüt 15 TL ve net 12,75 TL temettü ödeyecek, ilk ödeme 13 Nisan, ikinci ödeme 13 Ağustos ve temettü verimi yüzde 7,63. Bugün genel kurulu olan şirketler arasında BEYAZ, GLCVY, HALKB, TURSG, VAKBN, TTKOM, RALYH, GRTHO, HATEK, KZGYO, PSGYO, YONGA, TCKRC, ALKIM, FLAP, THYAO ve VAKKO yer alıyor, toplantı saatleri belirtildi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:17:27. #.0.4#
