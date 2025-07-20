Boşandığı Eşi Tarafından Bıçaklandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu'nun (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Demet Akarsu ile geçen haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz arasında tartışma çıktı. Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu'yu defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Güzellik merkezi sahibi olan Demet Akarsu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı. Akarsu'nun cenazesinin ikindi vakti Gümüşpala Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.