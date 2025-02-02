Boşandığı Eşini Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Boşandığı Eşini Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Boşandığı Eşini Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, boşandığı eşini defalarca bıçaklayarak yaralayan Tuncay H. tutuklandı. Tuğba H. hastanede hayati tehlikeyi atlattı.

02.02.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 8 gün önce boşandığı Tuğba H.'yi (29) defalarca bıçaklayıp yaralayan Tuncay H. (37) tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Tuğba H.'nin geçirdiği ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Tuncay H. ile 8 gün önce boşandığı Tuğba H. arasında caddede konuştukları sırada çocukların velayeti nedeniyle tartışma çıktı. Tuncay H. yanında bulunan bıçakla Tuğba H.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle Tuncay H. elindeki bıçağı atarken, o sırada orada bulunan kişiler tarafından darbedildi. Ayağa kalkan Tuğba H.'nin ise 'Benim çocuklarımın babası' diye bağırarak kalabalığı ayırmaya çalıştığı anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Tuğba H., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay H. ise çevredekiler tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Tuncay H. sevk edildiği Gölcük Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye kaldırılan Tuğba H.'nin geçirdiği ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Gölcük, Suç, Son Dakika

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