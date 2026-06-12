Boşanma Aşamasında Kadına Silahlı Saldırı

Konya'nın Karatay ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla ağır yaraladığı kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
Emirgazi Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi A.S'nin (64) silahlı saldırısına uğrayan Y.S. (50), bir haftadır tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hilal Caddesi'ndeki evinden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Y.S'yi 5 Haziran'da tabancayla ağır yaralayan A.S, Konya-Aksaray kara yolunda otomobiliyle kaçarken polise yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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