Boşanma Aşamasındaki Eş, Öldürdüğü Kadının Eşyalarını Sattı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eş, Öldürdüğü Kadının Eşyalarını Sattı

Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Lale Polat'ın evindeki eşyaların, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kamyonetle götürülüp, satıldığı ortaya çıktı. Polis, şüpheli kocayı arıyor. Polat'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli kocanın, eşyaları ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerine 20 bin liraya sattığı belirlendi. Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

11.06.2024 17:16
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ANKARA'da bıçaklanarak öldürülen Lale Polat'ın (30) evindeki eşyaların, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kamyonetle götürülüp, satıldığı ortaya çıktı. Polis, şüpheli kocayı arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Korkmaz sokakta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve giren polis, Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın, sırtından bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Lale Polat'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Lale Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldü.

Polis, olayın ardından evde eşyaların olmadığını görünce araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Lale Polat'ın, boşanma aşamasındaki eşinin eşyaları kamyonete yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Şüpheli kocanın, eşyaları ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerine 20 bin liraya sattığı belirlendi. Eşyaların kamyonetle götürülmesi kameraya yansıdı. Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eş, Öldürdüğü Kadının Eşyalarını Sattı - Son Dakika

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