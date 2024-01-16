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Boşanma aşamasındaki eşine asit atan şahıs hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşine asit atan şahıs hakkında dava açıldı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi F.Ö.'nün yüzüne asit dökerek yaralayan Cem Ö. hakkında, 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan 3, 'Tehdit' suçundan 2, 'Hakaret' suçundan 2 olmak üzere toplam 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayın ardından kaçan Cem Ö. polis tarafından yakalanıp tutuklandı. İddianamede, Cem Ö.'nün eşine uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelerek saldırdığı belirtildi.

Boşanma aşamasındaki eşine asit atan şahıs hakkında dava açıldı
16.01.2024 - 11:33,
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ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi F.Ö.'nün (42) yüzüne asit dökerek yaralayan Cem Ö. (41) hakkında, 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan 3, 'Tehdit' suçundan 2, 'Hakaret' suçundan 2 olmak üzere toplam 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 26 Aralık'ta, Yenimahalle ilçesinde F.Ö.'nün oturduğu evin önünde meydana geldi. Cem Ö, boşanma aşamasında olduğu eşi F.Ö.'nün yüzüne asit içeren sıvı atıp kaçtı. Yüzü yanan F.Ö. hastaneye kaldırıldı. Kaçan Cem Ö., polisin çalışmasıyla Çorum'da yakalanıp gözaltına alındı. Cem Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

'UZAKLAŞTIRMA KARARI OLMASINA RAĞMEN GELDİ'

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Cem Ö. hakkında, 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan 3, 'Tehdit' suçundan 2 ve 'Hakaret'ten 2 olmak üzere toplam 7 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, ifadesine yer verilen markette işçi F.Ö., Cem Ö. ile 3 yıllık evli olduklarını söyleyerek, "Eşime 5 Temmuz 2023 tarihinde boşanma davası açtım. O tarihten beri de ayrı yaşıyoruz. 26 Aralık 2023 tarihinde akşam saat 17.00'de iş yerime ait servise bindim. İkametime yakın bir yerde indim. Evime gireceğim sırada birinin ismimi söylediğini duydum. Dönüp baktığımda eşim Cem Ö.'yü gördüm. 'Senin uzaklaştırma kararın var, git' dedim. O da bana, 'Demek bana uzaklaştırma kararı aldırmışsın, benden şikayetçi olmuşsun' dedi. Bana küfürler edip darbetmeye başladı. Elinde bulunan siyah poşete 2 defa hamle yaptı. Yüzümün bir tarafında bir sıvı hissettim, sonrasında da acı. Bağırmaya başladım. Çevredeki kişiler yanıma gelince Cem de olay yerinden kaçtı" dedi.

Cem Ö. de ifadesinde, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bunu bilerek eşinin evinin önüne gittiğini söyledi. F.Ö. ile görüşmek için sitenin kapısında beklediğini belirten Cem Ö, "Eşime, başkasıyla görüştüğünü duyduğumu söyledim. Savurduğum asit bana da geldi, yandığım için kaçtım. Eşimi darp ve tehdit etmedim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Aralık, Çorum, Şiddet, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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