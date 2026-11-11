Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan Kasım Kılıç hastanede öldü - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan Kasım Kılıç hastanede öldü

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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan Kasım Kılıç hastanede öldü
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Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşi Kibar Kılıç'ı bıçakla yaralayan Kasım Kılıç, tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kibar Kılıç ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

AKSARAY'da, boşanma aşamasındaki eşi Kibar Kılıç'ı (50), 5 bıçak darbesiyle yaralayan Kasım Kılıç (55), tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 Ekim'de, Nakkaş Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Kasım Kılıç, boşanma aşamasındayken, hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Kibar Kılıç'ı, çıkan tartışmanın ardından bıçakladı. Sırt ve karnından 5 bıçak darbesiyle yaralanan Kibar Kılıç, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Kasım Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kibar Kılıç, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Dün akşam tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kasım Kılıç'ın, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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