Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Cezalar

29.07.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Gözde'yi öldürüp intihar girişiminde bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) öldürüp, intihar girişiminde bulunan Serdar Karamus (32) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Aralık 2023'te Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İşsiz olan Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesip, tabancayla 4 el ateş ederek sırtından ve başından vurdu. Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe bastı. Gözde Karamus hayatını kaybetti, yaralanan Serdar Karamus tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Serdar Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde Serdar Karamus'un cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Geçen duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Serdar Karamus hakkında, iddianamede belirtilen suçlardan ceza talep ederken, Gözde'nin vücudundaki 6 kurşundan 5'inin öldürücü nitelikle olduğu gerekçesiyle indirim yapılmaması yönünde görüş bildirdi.

DAVADAN KARAR ÇIKTI

Sanığın yargılanmasına bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Karamus'un yanı sıra Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi, babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları yer aldı. Duruşmada söz verilen Gülhan ve Yüksel Madi çifti, sanık Karamus'a indirimsiz olarak en ağır cezanın verilmesini istedi.

2 SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan sanık Serdar Karamus, "Bana söylediği sözleri kaldıramadım ve ateş ettim. Ardından da kendime ateş ettim, pişmanım" dedi. Sanığın savunmasının ardından karar açıklandı. Heyet, sanık Karamus'u 'Eşi ve kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
Sivas’ta kene bir can daha aldı Sivas'ta kene bir can daha aldı
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi 10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı

12:51
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
12:25
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
11:49
Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak
Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:25
Tanker kazasında hayatını kaybetti Kahreden gerçeği abisi anlattı
Tanker kazasında hayatını kaybetti! Kahreden gerçeği abisi anlattı
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
17:18
Tüm dünya onu konuşuyor Usain Bolt’un rekorunu 16 yaşında kırdı
Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
16:42
Konyaaltı Sahili’nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
16:41
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
16:36
Dalaman’da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Dalaman'da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 13:20:20. #7.12#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.