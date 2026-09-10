Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö.'yü tabancayla ağır yaralayıp, intihar etti.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö.'yü tabancayla ağır yaralayıp, intihar etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Bahri Ö. ile boşanma aşamasında olduğu Özlem Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Bahri Ö., tabancayla eşini vurup ağır yaraladı. Bahri Ö. ardından silahın namlusunu göğsüne dayayıp tetiği çekerek intihar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Ö. ve Bahri Ö.'yü yerde kanlar içinde buldu. İlk müdahalenin ardından vücudunda birden fazla yara bulunduğu belirlenen Özlem Ö. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bahri Ö.'nün cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan 2 çocuk annesi Özlem Ö.'nün öğle arası eve geldiği sırada olayın yaşandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Keçiborlu, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:34:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement