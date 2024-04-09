Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokakta Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı

Kızılcahamam Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Meclisi üyeleri, yeniden seçilmelerinin ardından mazbatalarını aldı. Tören, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, eski Belediye Başkanlarından Esen Ali Sezen, partililer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Acar, konuşmasında Kızılcahamam'ın geleceği için çalışacaklarını ve tekrar kendilerine güvenen hemşehrilerine teşekkür etti.