TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i 5 kurşunla vurarak öldüren polis memuru Hüseyin Derin; Nazilli İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber – Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın)
Son Dakika › Güncel › Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Polis Tutuklandı - Son Dakika
