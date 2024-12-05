Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Sanığa Müebbet İstemi

Bursa'da boşanma aşamasındaki diş hekimi eşi, kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

05.12.2024 16:18
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Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu diş hekimi eşini silahla vurarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Diş hekimi Yasemin Ç'nin ekim ayında boşanma aşamasındaki kocası Atilla Ç. (59) tarafından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kamera kayıtlarına göre Yasemin Ç. ile çocuklarının olay günü evinin bulunduğu binaya geldiği, arkalarından Atilla Ç'nin apartmana girmeye çalışması üzerine çocukları tarafından engellendiği belirtildi. Bunun üzerine sanığın aracına yöneldiği, belinden çıkardığı tabancayı karısına doğrultup ateş ettiği ve apartmandan hızlıca uzaklaştığı iddianamede yer aldı.

Çiftin kızı Zeynep Ç. ise iddianamedeki ifadesinde, babasının uzun süredir kendilerine şiddet uyguladığını, bu nedenle uzaklaştırma kararı aldırdıklarını belirtti.

Olay günü kardeşiyle araya girerek babasını uzaklaştırmaya çalıştıklarını bildiren Zeynep Ç, "Bunun üzerine babam aracına doğru gitti. Ben bu esnada arkamı dönüp annemi binanın içine soktum. Bu esnada benim arkam dönük olduğu için bir el silah sesi duydum. Babam elindeki silahla annemi hedef alarak bir el ateş etti." bilgisini verdi.

Sanık Atilla Ç. de iddianamede yer verilen ifadesinde, olay günü çocuklarını görmek için evlerinin önüne gittiğini ancak eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Cinayeti itiraf eden Atilla Ç, şunları kaydetti:

"Ben de kendimi kaybederek daha önceden ismini bilmediğim bir kişiden almış olduğum tabancayı hedef gözetmeksizin ancak eşimi korkutmak maksadıyla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Eylemimi bir anlık sinirle gerçekleştirmiş olup, daha önceden herhangi bir şekilde tasarlamadım. Oğlum Ali Efe beni apartmanın dışına ittirdi. Bunun sonucunda düştüm. Yerden kalkarak olay yerinden ayrıldım. Eşim Yasemin'in bu olay nedeniyle yaralanıp yaralanmadığını o esnada fark etmedim."

Cumhuriyet savcısı, Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta 27 Ekim'de, Atilla Ç. tarafından tabancayla ateş edilen boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ç. (52) yaralanmıştı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamış, kaçan Atilla Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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