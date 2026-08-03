Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü
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Milas'ta, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldürülen Özlem Arslan'ın davası açıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı (39) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Nihat Arslan (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet, cinayete yardım etmekle suçlanan Mehmet Çangır (64) hakkında ise 20 yıla kadar hapis talebi istemiyle dava açıldı. Sanıklar 6 Ağustos'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Milas Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanık Nihat Arslan'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Mehmet Çangır'ın ise "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Özlem Arslan'ın 2024 yılında boşanma davası açtığı ve eşi hakkında çeşitli tarihlerde koruma kararları aldırdığı belirtildi.

Sanık Nihat Arslan'ın eşinin işe gidiş saatini bildiği, olay günü Bodrum'dan Milas'a gelerek evinin önünde beklediği, genç kadının evden çıkmasının ardından bıçaklayarak öldürdüğü ifade edilen iddianamede, Çangır'ın da Nihat Arslan'ı Milas'a getirdiği, olayın ardından da yeniden Bodrum'a götürerek suçun işlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına 6 Ağustos'ta başlanacak.

Maktul Özlem Arslan'ın ailesinin avukatı Perihan Ceviz Turasay, davaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Turasay, şunları söyledi:

"Özlem hayattayken mücadelesini kendi başına yürütmüştür. Kendi çabalarıyla herhangi bir hukuki desteğe erişemeden boşanma davası açmış ve 6284 sayılı kanun kapsamında faile karşı tam üç kez koruma kararı almıştır. Buna karşın Özlem maalesef bugün aramızda değil. Sistematik bir şekilde şiddet mağduru olması sebebiyle yasal yollara başvuran ve koruma kararı alan bir kadın neden hala öldürülebilmektedir? Bir koruma kararının varlığı tek başına kadınları yaşatmaya yetmemektedir. Yapılması gereken, bu kararların eksiksiz, etkin ve gecikmeksizin uygulanması; risk değerlendirmesinin doğru yapılması ve kadınların yaşam hakkını esas alan bir koruma sisteminin işletilmesidir. Yine koruma kararının süresinin bitmesi akabinde mağdurla iletişim kesilmemeli, sürecin uzatılması sağlanmalı ve gerekli koruma mekanizmaları işletilmeye devam edilmelidir. Koruma kararlarının varlığı dahi kadınların yaşam hakkını korumaya yetmezken, 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılması değil, etkin ve eksiksiz uygulanması gerektiği ortadadır."

Milas'ın Güneş Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Özlem Arslan, 2 Şubat 2026'da işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan tutuklanırken, cinayete yardımla suçlanan Mehmet Çangır  adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ANKA

Özlem Arslan, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika

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