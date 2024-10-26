Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti

Konya'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldüren kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Ebru Küçüktaşdemir'i (45) dün, Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bıçakla öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı
Çeşitli suçlardan poliste 7 kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği Ebru Küçüktaşdemir ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.
Öte yandan Ebru Küçüktaşdemir'in naaşı, Beyşehir ilçesi Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
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