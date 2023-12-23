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Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki Gözde Karamus, eşi Serdar Karamus tarafından parkta tabancayla vurularak öldürüldü. Gözde Karamus'un babası, kızının cinayet anını telefonda dinlediğini belirterek adaletin en büyük cezayı vermesini istedi.

23.12.2023 - 00:21,
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus (30) tarafından parkta tabancayla sırtından ve başından vurularak öldürülen tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un (29) cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Kızının 3 ay önce boşanma kararı alıp, yanlarında yaşamaya başladığını ve ola anında annesiyle telefonda konuştuğunu anlatan Gözde Karamus'un babası Yüksel Madi (70), "Annesi resmen cinayet anını telefonda dinlemiş. Kızımı, evimizin önündeki parkta katletti. Böyle katliam, böyle vahşet mi olur?" dedi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan bir tekstil firması çalışanı Gözde Karamus ile bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Serdar Karamus, parkta bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bir süre sonra Serdar Karamus yanındaki tabanca ile eşini sırtından ve başından vurup, ardından aynı silahla kendini başından vurdu. Üniversite mezunu olduğu ve yüksek lisans yaptığı öğrenilen Gözde Karamus, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Karamus'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

'İŞKENCE GÖRÜYORMUŞ'

Kızının Serdar Karamus ile 3 yıldır evli olduğunu belirten Yüksel Madi, evli kaldıkları süre boyunca defalarca şiddet gören kızı Gözde'nin 3 ay önce Serdar Karamus'la ayrılmaya karar verip, yanlarında yaşamaya başladığını anlattı. Gözde'nin yaşadıklarını Serdar Karamus'un tehditleri nedeniyle uzun süre kendilerinden sakladığını ve şiddet gördüğünü sonradan öğrendiklerini ifade eden Madi, "Kızımı yaşadıklarını anlatmaması ve kendisinden ayrılmaması için bizleri öldürmekle tehdit etmiş. Kızım bize 3 ay önce ayrılmak istediğini söyledi. Biz eşiyle gayet güzel anlaşıyorlar sanıyorduk. Meğer işkence görüyormuş. Çaydanlıkla üzerine sıcak su damlatıyormuş. Bazen bağlayıp, 'Git çalış, bundan sonra beni çalıştırmayacaksın' diyerek dövüyormuş. Bize anlattığında kanımız dondu. Kızıma işkence ettiği için cehennem hayatı yaşattığı için ayrılmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK CEZAYI VERSİNLER'

Gözde'nin annesiyle parkta cep telefonuyla konuşurken öldürüldüğünü söyleyen Madi, "Kızım parkta annesiyle telefonda konuşurken öldürülmüş. Annesi resmen cinayet anını telefonda dinlemiş. Kızımı, evimizin önündeki parkta katletti. Böyle katliam, böyle vahşet mi olur? Seni istemeyeni niye öldürüyorsun? Böyle insanlara en büyük cezayı versinler."

Gözde Karamus'un cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. İngiltere'de yaşayan bir ablası olduğu öğrenilen Gözde Karamus'un yarın Karşıyaka ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.

Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü
Kaynak: DHA
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