İzmit'te boşanma aşamasındaki kadın eşine ait evi yaktı - Son Dakika
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İzmit'te boşanma aşamasındaki kadın eşine ait evi yaktı

İzmit\'te boşanma aşamasındaki kadın eşine ait evi yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşine ait evde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı. Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta eşi İbrahim B'ye ait 3 katlı binanın son katında yaşayan S.B., henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binanın 2. katında yaşayan İbrahim B'nin evde olduğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi. Çiftin 15 aylık evli olduğu, İbrahim B'nin 5 gün önce boşanma davası açtığı öğrenildi.

18.05.2024 17:29
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşine ait evde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı.

Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta eşi İbrahim B'ye (62) ait 3 katlı binanın son katında yaşayan S.B. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binanın 2. katında yaşayan İbrahim B'nin evde olduğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, çiftin 15 aylık evli olduğu, İbrahim B'nin 5 gün önce boşanma davası açtığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yeni Mahalle, İtfaiye, Kocaeli, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te boşanma aşamasındaki kadın eşine ait evi yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te boşanma aşamasındaki kadın eşine ait evi yaktı - Son Dakika
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