Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Öldürüldü

06.03.2026 15:20
İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Semiha Deniz, cenaze töreniyle uğurlandı.

İstanbul Fatih'te, sokakta yürüdüğü sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen Semiha Deniz son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz için Fatih'teki Ramazan Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Öldürülen kadının ağabeyi Yunus Deniz, cenaze töreninde, "Kız kardeşim 10 defadan fazla uzaklaştırma kararı aldı. Her seferinde adliyeye gidip polis karakollarına gidip suç duyurusunda bulundu." dedi.

Kardeşinin iki aydır eşiyle boşanma aşamasında olduğunu ifade eden Deniz, daha önceden de çiftin evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşandığını söyledi.

Şüpheli Emrah Deniz'in 7'den fazla suç kaydı olduğunu belirten Deniz, "Yediden fazla dosyası olmasına rağmen dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Bunu yaptıran kişi babası. Babası aynı zamanda amcamız oluyor. Diğer bütün amcalarıma, halalarıma herkese, 'Benim madem ki oğlum ayrılıyor. Oğlumun kaybedecek bir şeyi yok.' demiş. İki gün önce aynısını söylemiş. Herkes bize haber getirmişti." ifadelerini kullandı.

Kılınan namazın ardından Semiha Deniz'in cenazesi Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün sokakta yürüyen Semiha Deniz silahla vurulması sonucu ağır yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Semiha Deniz müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, kaçan eş Emrah Deniz'i kısa sürede yakalamıştı.

Şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edilmişti.

2011'de evlenen çiftin iki kızının olduğu ve uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, ayrıca şüpheli hakkında 8 Ocak'ta iki aylık evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

