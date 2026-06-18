Boşanma Aşamasındaki Kadına Av Tüfeğiyle Saldırı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadına Av Tüfeğiyle Saldırı

18.06.2026 12:41
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Fethiye'de Veli K, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle yaraladı, tutukluluğu devam ediyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan tutuklu sanık Veli K, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Veli K, taraf avukatları, tanıklar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Yaklaşık 5 saat süren duruşmada, 11 tanık dinlenirken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumu ve yargılama sürecini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdur avukatı Alev Öztürk, sanığın savunmasının kadına yönelik şiddet davalarında sıkça karşılaşılan ifadeler içerdiğini belirtti.

Müvekkilinin yıllardır sistematik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını öne süren Öztürk, sanığın daha önce de "Benden ayrılırsan seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğunu ve bu yönde tanık beyanlarının dosyaya sunulduğunu söyledi.

Öztürk, olayın değerlendirilmesinde geçmişteki tehditlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, müvekkilinin hastanede alınacak beyanının da dosyaya ekleneceğini belirtti.

Olay yeri görüntülerinin saldırıyı açık şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Öztürk, savcılık mütalaasının "öldürmeye teşebbüs" suçundan verilmesini beklediklerini kaydetti.

KADININ SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN AMPUTE EDİLDİ

Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Veli K, boşanma aşamasındaki eşi Hatice K.'ya av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Hatice K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülen kadının sol bacağı diz altından ampute edilirken, diğer bacağının kurtarılması için tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Veli K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Kadına Av Tüfeğiyle Saldırı - Son Dakika

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