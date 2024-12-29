Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, gözaltına alınan şüpheli koca tutuklandı.

İddiaya göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, karısını 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yapılan çalışmayla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.