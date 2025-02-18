Boşanma Aşamasındayken Cinayet Davası - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındayken Cinayet Davası

Boşanma Aşamasındayken Cinayet Davası

Manisa'da Gökhan Eller, boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldürdü. Yargılama sürüyor.

18.02.2025 15:17
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Eller, kızı Rabia Nur Eller, maktul Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Durmaz, taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Rabia Nur Eller (21), cinayete şahit olmadığını, olayı babaannesinin telefonla kendisini aramasıyla öğrendiğini belirtti.

Eller, bunun üzerine aradığı babasının kendisine "Ben gidiyorum, anneni öldürdüm, karakola teslim oluyorum." dediğini anlattı.

Annesi ile babasının sürekli tartışıp kavga ettiğini ve bu nedenle boşanma kararı aldıklarını aktaran Eller, babasından şikayetçi olduğunu belirterek, tanık olarak dinlenilmesi planlanan 9 yaşındaki kardeşinin beyanlarını pedagog eşliğinde vermesini talep etti.

Müşteki tarafının avukatı Mehmet Arslan da maktul Selda Eller'in cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını, sanık Gökhan Eller'in muhtemel delilleri karartmak için telefonu yanına aldığını iddia etti.

Arslan, HTS kayıtlarına göre cinayetten sonra bir süre sanık ile maktulün telefonunun aynı konumlarda sinyal verdiğine işaret ederek, bu hususun mahkeme heyetince göz önünde bulundurulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tanıkların dinlenilmesi için davanın ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz, "Adalet yerini bulsun istiyorum. Müebbetle yargılansın istiyorum, genç yaşında kızımı toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. O da oradan çıkmasın." dedi.

Anne Zehra Can Şahin de sanığın beyanlarıyla kızını karalamaya çalıştığını dile getirerek, "Madem benim kızım onu aldatıyordu, niye yeniden evlenme teklifi etti kızıma. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Avukat Mehmet Arslan da olaydan sonra Selda Eller'in telefonunun bulunamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tanık bir anlık panikle yanına aldığını, kesinlikle delil gizleme kastının olmadığını belirtmişti. Ancak gelen HTS kayıtlarında da görüldüğü gibi sanık 1 saat boyunca telefonu yanında gezdiriyor, kendisinin telefonundan nereden sinyal alınıyorsa, maktulün telefonundan da yanında sinyal alınıyor. Muhtemelen Selda Eller öldürülmeden önce, eşinin kendisine yaptığı darp girişimi, tehdit ve hakaretlerin hepsini kayda almıştı. Sanık şifre gerektiği için telefona giremediğinden delilleri ortadan kaldırma amacıyla telefonu yok etti. Bu duruşmada bu ortaya çıktı."

Olay

Güzelyurt Mahallesi'nde 23 Eylül 2024'te 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda Eller ile boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Eller arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve giden polis ve sağlık ekipleri çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Gökhan Eller'in, ifadesinde Selda Eller'in evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenilmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "eşe karşı kasten öldürme" suçundan Gökhan Eller hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Yunusemre, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, manisa, Yargı, Hukuk, Son Dakika

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