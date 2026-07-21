BOŞANMA davalarında 2016 yılında yüzde 92,9 olan dosya temizleme oranı, 2025 yılında yüzde 102,1'e yükseldi.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemini kapsayan verilerine göre; nüfus artışının da etkisiyle son 10 yılda boşanma ve boşanmayla ilişkili dava sayılarında genel olarak artış yaşanırken, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve dosya birikiminin eritilmesi konusunda olumlu sonuçlar elde edildi. 2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309 bin 479 boşanma davası geldi. Boşanma davalarında dosya temizleme oranı yüzde 102,1 olarak gerçekleşti. Bu oran, yıl içinde gelen boşanma dava sayısı kadar dosyanın karara bağlandığını, geçmiş yıllardan devreden dosyalardan da yıl içerisinde açılan dava sayısının yüzde 2,1'i kadar dosyanın sonuçlandırıldığını gösterdi. Dosya temizleme oranının yüzde 100 eşiğini aşmasıyla, 2025 yılında açılan dosya sayısından daha fazla dosya karara bağlandı ve geçmiş yıllardan devreden dosyaların bir bölümü sonuçlandırılarak dosya birikimi azaltıldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ VELAYET DAVALARINDA

Son 10 yıllık verilere göre; boşanma ve boşanmayla ilişkili bütün dava türlerinde dosya temizleme oranları yükseldi. Boşanma davalarında 2016 yılında yüzde 92,9 olan dosya temizleme oranı, 2025 yılında yüzde 102,1'e, nafaka davalarında yüzde 88 olan oran ise yüzde 108,2'ye çıktı. En yüksek artış velayet davalarında gerçekleşti. Velayet davalarında 2016 yılında yüzde 68,8 olan dosya temizleme oranı, 2025 yılında yüzde 103,3'e yükseldi. Evlenmenin iptali davalarında dosya temizleme oranı yüzde 112,7'den yüzde 120,1'e, ayrılık davalarında ise yüzde 79,1'den yüzde 106,8'e çıktı. Böylece yıl içinde açılan ve geçmiş yıllardan devreden dosyaların önemli bir kısmı karara bağlandı. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının 2024 yılına göre azaldığı belirlendi.