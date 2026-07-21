Boşanma davalarında temizleme oranı rekor kırdı: Son 10 yılın en yüksek seviyesi - Son Dakika
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Boşanma davalarında temizleme oranı rekor kırdı: Son 10 yılın en yüksek seviyesi

Boşanma davalarında temizleme oranı rekor kırdı: Son 10 yılın en yüksek seviyesi
21.07.2026 10:08
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Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2025'te aile mahkemelerinde boşanma, nafaka, velayet gibi davalarda dosya temizleme oranı yüzde 102,1'e yükseldi. Yıl içinde açılan davalardan daha fazla dosya karara bağlandı.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025'te aile mahkemelerinde görülen davaların temizleme oranı yüzde 102,1 olarak gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün boşanma, nafaka, velayet, ayrılık ve evlenmenin iptali davalarına ilişkin 2016 ile 2025 yılları arasındaki istatistik verilerini açıkladı.

"VERİLEN KARAR SAYISI, AÇILAN DAVA SAYISINI GEÇTİ"

Buna göre, 2025'te ilk derece mahkemelerine 309 bin 479 boşanma davası geldi. Boşanma davalarında 2025'te verilen karar sayısı, yıl içinde açılan dosya sayısını geçti. 2016'da yüzde 92,9 olan temizleme oranı, geçen yıllardan devreden davalara ilişkin kararlarla birlikte yüzde 102,1'e ulaştı.

Evlenmenin iptali davalarında ise 2025'te 349 yeni dava açıldı. Dosya temizleme oranı da yüzde 120,1 olarak kayıtlara geçti.

10 YILLIK VERİLER KARŞILAŞTIRILDI

Müdürlüğün 10 yıllık verilerine göre, nafaka davalarında yüzde 88 olan dosya temizleme oranı, 2025'te yüzde 108,2'ye yükseldi.

Velayet davalarında ise 2016'da yüzde 68,8 olan dosya temizleme oranı, 2025'te 103,3'e çıktı.

Aynı dönemde evlenmenin iptali davalarında temizleme oranı yüzde 112,7'den yüzde 120,1'e, ayrılık davalarında ise yüzde 79,1'den yüzde 106,8'e yükseldi.

Veriler, 2025'te boşanma ve boşanmayla ilişkili davalarda mahkemelere yıl içinde gelen dosya sayısından daha fazla dosyanın karara bağlandığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Nafaka Davası, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma davalarında temizleme oranı rekor kırdı: Son 10 yılın en yüksek seviyesi - Son Dakika

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