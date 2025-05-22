Boşanma Davası Kurbanı: Nuran Karayiğit Öldürüldü

MALATYA'da otomobilde boşanma aşamasındaki eşi Recep Karayiğit (43) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Nuran Karayiğit'in (37) olaydan bir gün önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Olay, 24 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Recep Karayiğit ile Nuran Karayiğit arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Karayiğit, tabancayla eşine ateş açtı. Recep Karayiğit, daha sonra göğsünden vurulan Nuran Karayiğit'i otomobille hastaneye götürdü. Nuran Karayiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Recep Karayiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Recep Karayiğit hakkında 'eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Malatya 'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Recep Karayiğit ile Nuran Karayiğit'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Recep Karayiğit, eşi ile ayrı yaşadıklarını ve olay günü çocuklarını görmek için okula gittiğini belirterek, "Okula gittiğimde Nuran ile karşılaşınca konuşmak istedim. Nuran anlaşmalı boşanmak istiyordu, ben de çocuklarımı rahat görmem koşuluyla bunu kabul ettim. Boşanmak için avukatın yanına gitmek üzere arabaya bindik. Arabada giderken Nuran bana sevgilisi olduğunu söyleyerek hakaretler etmeye başladı. Bunun üzerine kendimi kaybettim ve sürücü koltuğunun altındaki tabancayla kendimi vurmak istedim. Nuran bu sırada bana engel olmaya çalışınca silah ateş aldı. Tabancanın kurşunu Nuran'a isabet etmişti. Hemen 112'yi aradım, ardından otomobilimle Nuran'ı hastaneye götürüp polislere teslim oldum. Asla öldürme kastım yoktu" dedi.

Duruşmaya katılan Nuran Karayiğit'in boşanma davasının avukatı Abdullah Topuz ise olaydan 2 gün önce Nuran Karayiğit'in kendisini arayarak eşinin kendisine silah gösterip tehdit ettiğini ifade ettiğini belirterek, "Kendisi yönlendirmemiz ile polise giderek şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Maalesef bu karardan bir gün sonra da öldürüldü" dedi.

Tutuklu sanık ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 17 Temmuz tarihine erteledi.