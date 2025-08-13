Boşanma Davasında Kanlı Saldırı

İzmir'in Aliağa ilçesinde boşanma davalarının görüldüğü gün eşi ve 3 çocuğunu bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.B. ile sanığın eşi müşteki U.B, kızı B.B. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık A.B, 5 yıldır boşanma davalarının sürdüğünü, olayın yaşandığı gün eve barışmak için girdiğini öne sürdü.

Kapıyı kızı B.B'nin açtığını, eşine haber verildikten sonra içeri alındığını savunan A.B, olayda kullanılan bıçağı eşinin getirdiğini, bıçağı elinden aldığını, arbede sırasında eşine denk geldiğini ileri sürdü.

A.B, hakimlikte, emniyette ve yargılamada devam eden ifadelerinde çelişkilerin bulunduğunun sorulması üzerine "Söz konusu bıçağı elinden alınca bir bıçak daha getirdiler. Olayda iki bıçak var. İfadelerimde bundan dolayı karışıklık olabilir." dedi.

Sanığın eşi U.B. de iftiraya uğradığı için evi terk ettiğini belirtti.

Kocasının, telefonla arayıp kendisine ulaştığını anlatan U.B, "(Aldattığını düşünüyorum, evine geri dön) dedi. Ben onu aldatmadım. Boşanma davasına da onun yüzünü görmek istemediğim için gitmemiştim, avukatım işleri yürütüyordu. Olay günü eve girdiğinde çocuklarım 'anne' diye çığlık atmaya başladı. Bir anda elinde bıçakla üzerime saldırdı. Yüzüme hedef aldı, bana saplamaya çalıştı. 'Öldüreceğim, temizleyeceğim sizi' diye bağırıyordu. Çocuklarım olmasaydı şu an burada olmazdım, konuşamazdım." diye konuştu.

A.B'nin kızı müşteki B.B. ise gözyaşlarıyla babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Babasının sürekli şiddet uyguladığını savunan B.B, babasından birçok kez şikayetçi olduklarını söyledi.

Bir defasında babasının şikayeti geri çektirmek için kendisini dövdüğünü anlatan B.B, babasının "soy bağının reddi" davası da açtığını ancak kaybettiğini belirtti.

Müşteki avukatı İrfan Medet Akpınar ise sanığın, boşanma davası sürecinde avukatına, eşini öldüreceğini söylediğini savunarak, avukatların da tanık olarak dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Aliağa ilçesinde 29 Kasım 2024'te A.B, boşanma aşamasında olduğu eşi U.B. ve çocuklarının yaşadığı evine gitmiş, tartışmanın ardından eşi ile çocuklarını bıçakla yaralamıştı.

Anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan baba tutuklanmıştı.

U.B. ve A.B. arasındaki boşanma davası avukatların katılımıyla görülmüş, mahkeme ayrılma kararı vermişti.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık A.B. hakkında, eşi ve çocuklarına karşı "kadına ve eşe karşı tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs", "alt soya karşı kasten silahla yaralama", "alt soya karşı kasten yaralama" ve "silahla konut dokunulmazlığını bozma" suçundan toplam 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.