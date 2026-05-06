Boşanma Davasında Silahlı Saldırı

Ağrı'da boşanma aşamasındaki kız kardeşinin eşini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Ağrı Adliyesi ek hizmet binası önüne dün, boşanma aşamasındaki kız kardeşiyle aile mahkemesine başvurmak için gelen A.A. ile burada karşılaştığı eniştesi R.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, eniştesini silahla ayağından yaraladı.

R.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polislerce gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.